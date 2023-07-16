Андрей Юсов отметил, что на острове нет техники или личного состава.

В украинской разведке прокомментировали последние удары армии Российской Федерации по острову Змеиный. Подобные действия не имели никакой военной целесообразности.

Представитель ГУР Минобороны и Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов указал, что остров находится под полным контролем Вооруженных сил Украины.

Видео дня

"Тут можно только процитировать Лаврова – "дебилы". Никакой военной целесообразности в этих ударах не было. Остров находится под полным контролем Украины", - заявил Юсов в эфире телеканала Freedom.

При этом он подчеркнул, что на Змеином нет вооружения и личного состава.

"Но понятно, что везде, где есть украинский флаг, россияне видят огромную угрозу для себя", - подытожил разведчик.

Удар России по острову Змеиный 13 июля 2023 - что известно

Оперативное командование "Юг" сообщило, что на рассвете российские оккупанты применил тактическую авиацию. Захватчики сбросили на остров Змеиный, что относится к Одесской области, фугасную бомбу. В то же время о каких-либо последствиях удара или подробностей атаки россиян в командовании не сообщили.

Вас также могут заинтересовать новости: