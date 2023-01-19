Украинские военные успешно "минуснули" несколько десятков оккупантов и три танка.

Российские военные попытались пойти в наступление в Запорожской области. Силы обороны Украины сократили численность армии РФ на 30 человек.

"Давно анонсированное российскими пропагандистами "наступление" 58-й армии врага на Запорожском направлении только уменьшает количество его личного состава и техники. Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия", - говорится в сообщении Генерального штабу ВСУ в Facebook.

При этом украинские военные отметили, что россияне буквально идут на самоубийство, ведь тактика российских командиров делает из них и техники легкие мишени для ВСУ. В результате провального штурма у оккупантов стало меньше на 30 человек и на три танка.

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Ситуация в Запорожской области - что известно

Часть территории Запорожской области на данный момент оккупировано Российской Федерацией. При этом захватчики продолжают террорезировать местных жителей, нанося ракетные и артиллерийские удары по подконтрольной Украине части области.

Коллаборант Евгений Балицкий как-то заявил о намерениях россиян "освободить" всю Запорожскую область уже весной. О новом наступлении оккупантов предупреждала также украинская разведка.

Пока что оккупанты стягивают технику, а украинские защитники активно ликвидируют живую силу и технику врага, а также готовятся к контрнаступлению.

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