Сейчас зафиксировано 28 сообщений о разрушениях в результате вражеского огня.

В 01:22 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога, длившаяся полчаса. В это время в областном центре слышали взрывы.

Как сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, это были звуки "прилета" по Матвеевской громаде.

"Звук, который всколыхнул среди ночи областной центр – это вражеский огонь, направленный на Матвеевскую громаду. Как отметит оккупант в своих лживых сводках, он целил в важнейший стратегический объект. Но ракета С-300 упала в поле, от ее взрыва в местном образовательном учреждении и зданиях рядом выбило все окна. К счастью, без жертв", - проинформировал он.

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Всего за сутки область была обстреляна полторы сотни раз.

"Запуская все виды вооружения, в том числе запрещенные международным законодательством зажигательные снаряды по гражданской инфраструктуре и жилым домам, оккупант сознательно идет на военные преступления. 153 обстрела пережили 17 наших населенных пунктов за последние сутки. Сейчас зафиксировано 28 сообщений о разрушениях", – отметил Старух.

Ситуация в Запорожской области - что стоит знать

Около 60% территории Запорожской области оккупировано российскими захватчиками. Оккупанты провели псевдореферендум и предприняли попытку аннексии части региона.

Враг продолжает террор против украинского населения, нанося ракетные и артиллерийские удары по подконтрольной правительства Украины части области, и не покидает намерений захватить регион. Коллаборант Евгений Балицкий, назначенный россиянам "руководителем" области, накануне заявил о намерениях захватчиков "освободить" всю Запорожскую область, начав активные бои уже весной. О новом наступлении оккупантов в Запорожской области предупреждала и украинская разведка. Там ожидают увеличения интенсивности боевых действий весной и летом.

Сейчас враг продолжает стягивать технику на это направление. Украинские защитники активно наносят удары по скоплению живой силы и техники врага на территории области и готовятся к контрнаступлению.

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