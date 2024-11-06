Главному управлению разведки Минобороны впервые удалось нанести удар по Каспийской флотилии ВМФ РФ. Украинские дроны смогли пролететь 1,5 тыс. км и "проскользнуть" через эшелонированную противовоздушную оборону противника.
По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, этот дерзкий удар опозорил оккупантов. Как отмечает обозреватель, предполагается, что повреждены боевые единицы проекта 11661 - "Татарстан" и "Дагестан".
"В то же время, по появившемуся в сети видео, снятому от первого лица, можно судить о том, что прилет пришелся в зону швартовки малого ракетного катера проекта 21631 и ракетного катера проекта 12418, единственным представителем, в составе Каспийской флотилии которого является "Ступинец"", - написал Коваленко в Telegram.
Обозреватель обращает внимание на то, что Каспийск находится более чем за тысячу километров от вероятного места запуска, а дрон представляет собой адаптированный легкомоторный самолет. Последний, как подчеркивает аналитик, в светлое время суток без проблем преодолел огромное расстояние, "проскочив" российскую эшелонированную ПВО.
"Это не малоразмерный, малогабаритный объект, а легкий самолет!", - подчеркивает эксперт.
Он также поясняет, что собой представляют цели, по которым нанесен удар.
"В состав Каспийской флотилии входят как вышеупомянутые проекты военных кораблей, так и другие, в частности 21631 ("Буян-М" - УНИАН) и 22800 ("Каракурт"). И практически все они имеют на вооружении флотские комплексы ПВО малого и среднего радиуса действия! Например, у кораблей проекта 11661 это автоматическая пушка АК-630, ЗРК "Оса-МА-2" или ЗРАК "Палаш", не говоря уже о штатных ПЗРК "Игла-М"", - заявил Коваленко.
Кроме того, по его словам, единицы проекта 21630 оснащены автоматической пушкой АК-306 или АК-630М-2 "Дуэт", зенитно-ракетным комплексом 3М-47 "Гибка" и переносными зенитными ракетными комплексами "Игла-М". "Каракурты", помимо АК-630М и ПЗРК "Игла-М", располагают зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-МЕ", который оккупанты позиционируют как "не имеющий аналогов".
Как поясняет аналитик, залетая в зону базирования кораблей Каспийской флотилии, легкомоторный самолет фактически должен был оказаться под массированным перекрестным, шквальным огнем.
"Таким огнем, что шансов пропетлять, у него просто не должно было быть. Но он не только пропетлял, но и успешно поразил цель! Сложно, что-либо говорить о том, как показало себя российское ПВО. А вот украинский дрон совершил настолько же дерзкий удар, насколько неожиданный, в очередной раз, опозорив оккупантов", - акцентирует обозреватель.
Он добавил, что атака на Каспийскую флотилию РФ показала, что безопасного места для российских кораблей не существует.
Удар по Каспийской флотилии
Утром 6 ноября в результате инновационной спецоперации Главного управления разведки Минобороны впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море. Расстояние от государственной границы Украины до цели - около 1,5 тыс. км. В результате ударов БпЛА поражены по меньшей мере два объекта в Каспийске (Дагестан, РФ). Предполагается, что это - ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.