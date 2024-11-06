Войдя в зону базирования кораблей, БПЛА должны были оказаться под массированным перекрестным огнем.

Главному управлению разведки Минобороны впервые удалось нанести удар по Каспийской флотилии ВМФ РФ. Украинские дроны смогли пролететь 1,5 тыс. км и "проскользнуть" через эшелонированную противовоздушную оборону противника.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, этот дерзкий удар опозорил оккупантов. Как отмечает обозреватель, предполагается, что повреждены боевые единицы проекта 11661 - "Татарстан" и "Дагестан".

"В то же время, по появившемуся в сети видео, снятому от первого лица, можно судить о том, что прилет пришелся в зону швартовки малого ракетного катера проекта 21631 и ракетного катера проекта 12418, единственным представителем, в составе Каспийской флотилии которого является "Ступинец"", - написал Коваленко в Telegram.

Видео дня

Обозреватель обращает внимание на то, что Каспийск находится более чем за тысячу километров от вероятного места запуска, а дрон представляет собой адаптированный легкомоторный самолет. Последний, как подчеркивает аналитик, в светлое время суток без проблем преодолел огромное расстояние, "проскочив" российскую эшелонированную ПВО.

"Это не малоразмерный, малогабаритный объект, а легкий самолет!", - подчеркивает эксперт.

Он также поясняет, что собой представляют цели, по которым нанесен удар.

"В состав Каспийской флотилии входят как вышеупомянутые проекты военных кораблей, так и другие, в частности 21631 ("Буян-М" - УНИАН) и 22800 ("Каракурт"). И практически все они имеют на вооружении флотские комплексы ПВО малого и среднего радиуса действия! Например, у кораблей проекта 11661 это автоматическая пушка АК-630, ЗРК "Оса-МА-2" или ЗРАК "Палаш", не говоря уже о штатных ПЗРК "Игла-М"", - заявил Коваленко.

Кроме того, по его словам, единицы проекта 21630 оснащены автоматической пушкой АК-306 или АК-630М-2 "Дуэт", зенитно-ракетным комплексом 3М-47 "Гибка" и переносными зенитными ракетными комплексами "Игла-М". "Каракурты", помимо АК-630М и ПЗРК "Игла-М", располагают зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-МЕ", который оккупанты позиционируют как "не имеющий аналогов".

Как поясняет аналитик, залетая в зону базирования кораблей Каспийской флотилии, легкомоторный самолет фактически должен был оказаться под массированным перекрестным, шквальным огнем.

"Таким огнем, что шансов пропетлять, у него просто не должно было быть. Но он не только пропетлял, но и успешно поразил цель! Сложно, что-либо говорить о том, как показало себя российское ПВО. А вот украинский дрон совершил настолько же дерзкий удар, насколько неожиданный, в очередной раз, опозорив оккупантов", - акцентирует обозреватель.

Он добавил, что атака на Каспийскую флотилию РФ показала, что безопасного места для российских кораблей не существует.

Удар по Каспийской флотилии

Утром 6 ноября в результате инновационной спецоперации Главного управления разведки Минобороны впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море. Расстояние от государственной границы Украины до цели - около 1,5 тыс. км. В результате ударов БпЛА поражены по меньшей мере два объекта в Каспийске (Дагестан, РФ). Предполагается, что это - ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан". Также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

Вас также могут заинтересовать новости: