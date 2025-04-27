Российские войска оккупировали поселок Надеевка в Донецкой области, сообщает украинский DeepState.
По данным Генштаба ВСУ, с начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составило более 69.
Самым горячим направлением фронта при этом остается Покровское.
"Сегодня враг 22 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка, Богатырь и в направлении Алексеевки, шесть боеприкосновений продолжаются. Под ударами российских КАБ оказались Константиновка и Звезда", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе подтвердили, что бои продолжаются в Курской области России:
"На Курском направлении сегодня произошло пять боевых столкновений. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив два КАБ, совершил 140 артиллерийских обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня".
Война с Россией: актуальное
Напомним, бойцы Сил специальных операций ВСУ продолжают успешно выполнять задачи в Курской области России.
Отмечалось, что группа 73-го центра на Курщине уничтожила целую группу военнослужащих 810-й бригады морской пехоты ВС РФ во время специальных действий. Также операторы ССО заставили двоих российских военных сдаться в плен.