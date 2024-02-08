Российские оккупанты о нехватке снарядов знают и пытаются использовать эту ситуацию в свою пользу.

На фоне проблем с помощью от Соединенных Штатов Америки украинские военные сталкиваются с дефицитом снарядов. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Во время брифинга он подчеркнул, что некоторые подразделения Сил обороны Украины уже распределяют боеприпасы во время боевых действий из-за риска их нехватки. По его словам, командиры на поле боя "принимают действительно трудные решения".

"Мы знаем, что в некоторых подразделениях они очень, очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что они закончатся", – подчеркнул Кирби.

В свою очередь российские оккупанты о нехватке снарядов знают и пытаются использовать эту ситуацию в свою пользу.

"Вот почему они продолжают атаковать беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев использовать средства ПВО, которые, как они знают, сейчас не заменяются. Следовательно, это вызывает некоторые жесткие решения со стороны командиров по всему фронту – от востока до юга", – добавил представитель Белого дома.

Дефицит снарядов в Украине

Украинские военные столкнулись с нехваткой боеприпасов. Как пишет Business Insider, из-за этого защитники вынуждены изменить тактику обстрелов – сейчас нет возможности вести огонь наугад, приходится выбирать лишь конкретные подтвержденные цели, в которых уверены.

Проблема с дефицитом снарядов возникла, в частности, на фоне задержек в помощи со стороны западных партнеров. В конце января вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель сообщил, что к марту Европейский Союз выполнит лишь на 52% обещание по предоставлению Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов.

Вас также могут заинтересовать новости: