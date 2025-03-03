Бойцы израсходовали все гранаты, но противник все еще сопротивлялся.

На Покровском направлении украинским военным, чтобы "выкурить" российских оккупантов из подвала, пришлось задействовать ульи с пчелами. Об этом рассказали в 225 отдельном штурмовом батальоне и обнародовали соответствующее видео.

"Украинцы начали мобилизовать пчел в ряды ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа пехоты под командованием Гетьмана Ивана Владимировича на псевдо "Шлях" зачищала дом на Покровском направлении, где наткнулась на подвал с оккупантами. По словам украинских военных, бойцы потратили все гранаты, но противник все еще сопротивлялся.

"Через некоторое время, после сброса в подвал с россиянами двух ульев с украинскими боевыми пчелами, оккупанты были ликвидированы. Возможно, это не по стандартам НАТО. Возможно, эти бойцы могли бы быть одеты в костюмы и проводить совещания где-то в теплом кабинете. Но на дворе 2025 год, а Россия все еще пытается нас уничтожить, не жалея ни жизней своих граждан, ни ресурсов, и точно не собирается останавливаться", - отмечают в ВСУ.

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, украинские военные с помощью уникального способа взяли в плен одного российского оккупанта в Серебрянском лесу, Луганская область. Бойцы 107-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады, как оказалось, сделали это, используя громкоговоритель, закрепленный на дроне. Как заявил председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лисогор, к оккупантам обратились с предложением сдаваться, бросать оружие и идти за дроном. В конце концов, пилот беспилотника избавился от боеприпасов, чтобы противник не боялся. Он сложил оружие, поднял руки и пошел за БПЛА.

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