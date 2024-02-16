Официальных комментариев пока нет.

Вечером 15 февраля мониторинговый проект DeepState сообщил, что украинские военные отошли с позиций в районе укрепрайона "Зенит" в Авдеевке. В последние дни позиции там были в полном окружении.

"Уроды из бригады "Копейка" подняли российскую тряпку над Зенитом. Кацапы последние дни активно лезли в данном районе, где наши бойцы давали им отпор. Последние дни позиции там были в полном окружении. Сегодня основные силы отошли с позиций, но выйти удалось не всем, поэтому не все так радостно, как пытаются подать другие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают концентрировать свои силы на участке. Враг будет продолжать свое движение в район Химика.

Видео дня

Стоит отметить, что официальных комментариев по этой информации пока нет.

Ситуация в Авдеевке

15 февраля в 3-й штурмовой бригаде официально подтвердили информацию о передислокации в Авдеевку. Когда бригаду заводили в город, ситуация там была чрезвычайно критической. Представитель 3-й ОШБ замечал, что враг имеет огромное преимущество в силе – соотношение оценил как 1:7.

Ветеран АТО Евгений Дикий считает, что судьба Авдеевки будет решаться в ближайшие 48 часов. По его словам, необходимо отбросить оккупантов от трассы, которая фактически является дорогой жизни.

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