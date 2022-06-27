Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Авдеевке.

Украинские воины подавили попытку врага пойти вперед близ Марьинки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы позиций наших войск из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Угледар, Шевченко, Причистовка, Марьинка и Павловка. Вражеский ракетно-авиационный удар зафиксирован по населенному пункту Авдеевка. Вблизи Марьинки украинские воины снова подавили в зародыше попытку врага пойти вперед", - говорится в сообщении.

На Южнобугском направлении противник основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей. Ведет разведку, совершенствует инженерное оборудование позиций. Осуществлял обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Костромка, Потемкино, Князевка, Партизанское, Квиневое, Степная Долина. Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплениям врага.

В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия.

Как сообщал УНИАН, на юге страны Вооруженные силы за сутки уничтожили около 40 оккупантов, 3 склада боеприпасов и 8 единиц военной техники врага.