На юге страны Вооруженные силы за сутки уничтожили около 40 оккупантов, 3 склада боеприпасов и 8 единиц военной техники врага.
Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" относительно оперативной обстановки в районе ответственности по итогу суток 26 июня.
"Ситуация в операционной зоне динамичная, напряженная, но под контролем наших сил обороны. Противник продолжает обстреливать мирное население в освобожденных селах и наши позиции вдоль линии огня. Боевые действия в основном происходят в виде артиллерийских дуэлей и авиационных налетов", - указано в сообщении.
По данным Командования, нашими истребителями и вертолетами попарно отработано 3 авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины.
"В целом за сутки подтвержденные потери врага составили 39 рашистов, 1 танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 - автомобильной техники. Также уничтожено 2 склада боеприпасов на Николаевщине, 1 – на Херсонщине", - информирует ОК "Юг".
Относительно действий врага сообщается, что при попытке восстановить утраченные территории в районе Потемкиново, оккупанты нанесли авиационный удар вертолетом Ми-28 по позициям ВСУ, но обошлось без потерь.
Пытаясь разведать позиции украинских подразделений на Херсонщине, враг активизировал воздушную разведку. "Трем "Орланам-10" наши воины противовоздушной обороны метко подсекли крылья и разбили аппаратуру", - сообщило Командование.
Враг из систем залпового огня "Ураган" обстрелял Зеленодольскую громаду, выпустив более 20 снарядов. В результате атаки произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Кроме этого, повреждены несколько многоэтажек, здания детской спортивной школы, почты и дома культуры. В парковой зоне города обнаружены воронки и обломки. Ранены 2 гражданских лица. Горожанам запрещено посещать парки и побережья из-за наличия там взрывоопасных кассет от реактивных снарядов.
Также оккупанты 3 раза в течение дня обстреляли Великую Костромку. Повреждена линия электропередач, потерь среди местного населения нет.
По данным ОК "Юг", в Черном море продолжается шторм и блокирование судоходства флотом РФ. В готовности к нанесению ракетных ударов 2 корабля, снаряженные 16 "Калибрами".
Ранее сообщалось, что николаевские десантники сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.
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