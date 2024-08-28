Поражение нанесли ударные БпЛА.

Операторы Сил специальных операций (ССО) в Курской области уничтожили российский комплекс РЭБ "Сапфир". Он был расположен на позициях захватчиков. Об этом ССО сообщили в Telegram.

Отмечается, что станцию радиоэлектронной борьбы наши воины обнаружили во время проведения разведки местности, находящейся под контролем противника.

"Поражение нанесли ударные БпЛА, с помощью которых РЭБ "Сапфир" было уничтожено, а враг понес потери убитыми и ранеными", - заявили в ССО.

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Как сообщал УНИАН, украинские Силы обороны сбили российский штурмовик Су-25. Соответствующее видео в Telegram обнародовали воины подразделения ПВО 28-й ОМБр.

Судьба экипажа пока неизвестна. Генштаб в свой отчет о потерях уже включил уничтоженный самолет оккупантов. Таким образом, ВСУ с начала полномасштабного вторжения уничтожили уже 368 вражеских самолетов.

Также ночью БпЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области и склад боеприпасов в Воронежской области. Так, согласно сообщениям росСМИ, около 03:00 ночи в Ростовской области сбиты 4 БпЛА. По предварительным данным местных властей, пострадавших нет. При этом местные жители сообщают, что после атаки горит нефтебаза "Атлас" Росрезерва в Каменском районе, которая специализируется на хранении нефтепродуктов, а также предоставляет нефтепродукты российской армии.

По данным Генштаба ВСУ, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему, наземную станцию управления БпЛА и еще один важный объект. Также было уничтожено более тысячи российских оккупантов за минувшие сутки.

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