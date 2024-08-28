Общие боевые потери противника среди личного состава с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро ориентировочно составили 611 тыс. 190 человек.
Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 90 российских оккупантов. Также поражено немало техники противника - среди них танки, ББМ и самолет:
- танков уничтожено - 8 тыс. 568 (+5 единиц за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин - 16 тыс. 681 (+14);
- артиллерийских систем - 17 тыс. 522 (+27);
- РСЗО - 1 тыс. 174 (+1);
- средства ПВО - 938 (+1);
- самолетов - 368 (+1);
- вертолетов - 328;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 14 тыс. 348 (+94);
- крылатые ракеты - 2 тыс. 553 (+6);
- корабли /катера - 28;
- подводные лодки - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 тыс. 654 (+41);
- специальная техника - 2 тыс. 950 (+6).
В то же время, по данным Генштаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.
По уточненной информации, за вчера российский агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах четыре удара 12 ракетами и 86 авиаударов, сбросив 110 КАБов. Кроме этого, совершил более 4 тыс. 300 обстрелов, из них 120 - из реактивных систем залпового огня.
"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему, наземную станцию управления БпЛА и еще один важный объект", проинформировали в Генштабе.
Потери России в войне - новости
Как сообщал УНИАН, украинские Силы обороны сбили российский штурмовик Су-25. Соответствующее видео в Telegram обнародовали воины подразделения ПВО 28-й ОМБр. "Вечного полета", - как говорят некоторые вражеские блогеры", - заявили защитники.
Судьба экипажа пока неизвестна, однако "мы точно знаем, что одной проблемой для нашей пехоты меньше".
Кроме того, ночью в РФ БпЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области и склад боеприпасов в Воронежской области. Так, согласно сообщениям росСМИ, около 03:00 ночи в Ростовской области сбиты 4 БПЛА. По предварительным данным местных властей, пострадавших нет. При этом местные жители сообщают, что после атаки горит нефтебаза "Атлас" Росрезерва в Каменском районе, которая специализируется на хранении нефтепродуктов, а также отпускает нефтепродукты российской армии.