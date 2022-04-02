Вражеская техника агрессора преимущественно болотного цвета, иногда с красной звездой или георгиевской лентой и маркировкой серого или белого цвета.

Министерство цифровой трансформации подготовило разъяснения, как распознать вражескую технику и сообщить о ее местоположении Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Мінцифри.

"Вражеская техника агрессора преимущественно болотного цвета, иногда с красной звездой или георгиевской лентой и маркировкой серого или белого цвета. Запоминайте эти отметки на картинке. Они вам помогут распознать врага. Также, если вы находитесь на безопасном расстоянии от оккупантов, немедленно сообщайте об их месторасположение ВСУ через чатбот єВорог. Ваша оперативная информация поможет ВСУ отследить перемещения оккупантов и обезвредить их", - говорится в сообщении.

В то же время, в Минцифры напомнили, что выкладывать в сеть передвижения техники Вооруженных сил Украины строго запрещено — это может помочь врагу.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля около 5:00 утра Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

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