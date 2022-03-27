Через чатбот можно передать информацию о расположении вражеских объектов.

Министерство цифровой трансформации Украины обновило чатбот "єВорог". Через него украинцы могут передавать данные о расположении вражеских солдат или техники. Вся информация передается в Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

По состоянию на сейчас известно, что более 200 тысяч пользователей действия воспользовались чатботом с момента его запуска.

После обновления через бот можно выбрать виды войск или техники оккупанта из предложенного списка или вписать самостоятельно, указать, сколько именно было оккупантов или техники, отправить заявку без фото или видео, а также время, когда вы видели врага, можно не заполнять вручную, а выбрать в боте предложен.

Напомним, в Чернигове в последние дни ухудшилась гуманитарная ситуация из-за отсутствия возможности доставить в город продукты и другую помощь.

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