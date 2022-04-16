По словам советника руководителя Офиса президента, на те территории вернут свободу и цивилизацию.

Власти не забывают о городах и селах на юге Украины, временно оказавшихся под оккупацией России, все будут освобождены.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

"Херсон, Алешки, Новая Каховка, Скадовск, Геническ. Бердянск, Мелитополь, Токмак, Васильевка. Не забываем про города и села на юге Украины, временно оказавшихся под кровавой и варварской российской оккупацией. Всех своих обязательно освободим и вернем свободу и цивилизацию", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по информации Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в Херсонской области в начале мая российские оккупационные войска планируют провести псевдореферендум для создания так называемой "ХНР".

В типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Вероятно, протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр.

Провести псевдореферендум планируют с 1 по 10 мая. В этот период намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь.

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