Если война будет неправильно финализирована, то необходимые ресурсы на ее следующие этапы будут значительно больше, чем сейчас, отметил советник руководителя ОП.

Сейчас Украине необходимо инвестировать, в частности, в дроновое производство, в поставку большого количества дальнобойных ракет, противоракетных систем, авиацию и системы радиоэлектронного слежения. Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляксказал в эфире национального телемарафона.

"Очевидно что, если эта война будет неправильно финализирована, то количество ресурсов, которые надо будет тратить на следующие этапы войны, даже гибридной, будут намного больше, чем то, что нужно сегодня довложить в победу Украины. Сегодня надо инвестировать в дроновое производство, в поставку большого количества дальнобойных ракет, противоракетных систем, авиацию и системы радиоэлектронного слежения и так далее. Это уже даже не вопрос танков или бронетехники, если говорить шире. Это именно о технологической компоненте этой войны", – рассказал он.

Подоляк отметил, если Россия останется с той элитой, которая сегодня устанавливает правила, то она будет максимально агрессивной милитарной страной, которая будет шантажировать, финансировать ультрарадикальные политические организации в других странах и организовывать перевороты, мятежи и теракты.

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"Война не может закончиться таким образом, чтобы российская элита сохранила свои позиции в самой России", – подчеркнул он.

Призывы к переговорам Украины с Россией

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте. А вот попытки Украины отвоевать захваченные россиянами территории Маск считает ненужными.

Зато в Офисе президента Украины не понимают, чем руководствуются представители демократических стран, когда предлагают Украине пойти на уступки "кровожадным" россиянам.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Россия, предлагая переговоры, на самом деле призывает к тому, чтобы ей не только позволили избежать военного поражения и наказания за совершенные преступления, но и позволили продолжать "убивать, насиловать, захватывать".

К тому же, по его мнению, те, "кто комфортно сидит за тысячи километров от войны" и предлагает Украине согласиться на переговоры, на самом деле тоже предлагают разрешить России совершать преступления и в дальнейшем – "пока мир окончательно не захлебнется Демократической кровью и не признает тиранов глобальными лидерами".

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