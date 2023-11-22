Украинский президент отметил, что во временно оккупированном Крыму ВСУ добились успеха на Черном море.

Украине удалось частично уничтожить Черноморский флот Российской Федерации (ЧФ РФ).

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью каналу Fox News. В связи с этим украинский президент отметил, что ситуация на фронте не является тупиковой, поскольку у Украины есть прогресс в Черном море.

"Каждый день я думаю, что мы добились успеха. В Крыму мы добились успеха на Черном море. Мы действительно уничтожили часть российского флота. У них нет такого тотального влияния на Черноморский регион", - констатировал Зеленский.

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Операции Украины в районе Крыма

ГУР неоднократно рассказывало о проведенных спецоперациях в оккупированном Крыму и на Черном море. В результате действий украинских разведчиков были поражены десантные корабли ЧФ РФ.

В частности, 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил ударила по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи. Тогда сообщалось, что ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре завода. А 5 ноября командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказал, что на этом заводе был поражен один из новейших кораблей ЧФ РФ. 6 ноября стало известно, что речь идет о ракетоносителе "Аскольд".

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