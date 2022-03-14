Российских чиновников подозревают, в частности, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность нашей страны.

Трем высокопоставленным чиновникам Российской Федерации сообщено о подозрении в совершении преступлений против Украины.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"14 марта 2022 прокурорами Офиса генерального прокурора совместно со следователями ГСУ СБУ сообщено о подозрении очередным чиновникам страны-агрессора в совершении преступлений против Украины и ее граждан", - говорится в сообщении.

Так, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны подозревается главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

"Установлено, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ организовал вторжение российской авиации на территорию Украины и нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам. В результате погибли и получили ранения мирные граждане, разрушено жилье и гражданская инфраструктура", - отмечается в сообщении.

В свою очередь, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и директор департамента информации и печати МИД РФ своими действиями способствовали ведению другими соучастниками войны против Украины.

"Они публично распространяли ложную информацию о действиях представителей власти Украины. Способствовали разжиганию национальной розни и совершали другие действия по нарушению территориальной целостности Украины", - отметили в прокуратуре.

За совершение этих преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались на территорию Украины. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь и Одессу.

Украина направила против РФ иск в Международный суд организации Объединенных Наций по факту геноцида Россией украинского народа.

Международный суд в Гааге может вынести решение о войне в Украине уже 16 марта.

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