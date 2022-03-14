Заседание суда запланировано на 17:00 по киевскому времени

Международный суд в Гааге назвал дату, когда вынесет решение по делу геноцида в Украине, который устроила Российская Федерация. Заседание суда запланировано на 16 марта.

Об этом сообщила в пресс-службе Международного суда в Twitter.

Отмечается, что Международный суд в Гааге готовы принять решение по делу Украины против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией о предупреждении геноцида.

Решение ожидают 16 марта в 17:00 по киевскому времени, именно в это время состоится открытое заседание во Дворце мира в Гааге.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

В связи с этим Украина направила против Российской Федерации иск в Международный суд Организации Объединенных Наций.

Член украинской делегации на слушаниях в Международном Суде ООН по делу "геноцида" украинского народа Россией Елена Зеркаль назвала основные требования Украины к России. В первую очередь, она призвала РФ немедленно прекратить военные действия, которые она развязала на территории Украины 24 февраля. Также Украина требует от РФ воздержаться от любых действий, которые могут усилить или расширить спор или сделать его более сложным для решения.

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