Таким образом противник отвлекает внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на Таврическом направлении.

Российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию о якобы потерях Сил обороны Украины под Селидовым Донецкой области.

Об этом заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram. "Это российская ИПСО", - подчеркнул он.

Военный отметил, что таким образом российские оккупанты отвлекают внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на Таврическом направлении. "Они только за сутки 12 февраля составили 645 человек, а за предыдущую неделю (с 5-го по 11 февраля) - 2947 человек", - сообщил детали Тарнавский.

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"Доверяйте только официальным источникам информации", - призвал Тарнавский.

Что касается обстрелов оккупантами Покровского района Донецкой области, то Тарнавский сообщил, что россияне около 10:40 утра ударили из РСЗО "Ураган" по пгт Цукурино Покровского района. Сотрудники ГСЧС обследовали местность и установили, что в результате обстрела повреждены два двухэтажных жилых дома по ул. Светлая и легковой автомобиль. Пострадавших и погибших нет.

При этом журналист Денис Казанский также отметил, что удар был по Цукурино. "Это неподалеку Селидово, но не там. Никаких тысяч военных там не было", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Z-паблики сообщили, что по полигону в Селидово нанесены два удара: первым "накрыли плотно скопившихся на площадке солдат ВСУ". Второй удар нанесли через час, когда "на точке началась массовая эвакуация выживших".

Война в Украине: новости

Российские захватчики проводят преимущественно "мясные штурмы" возле Крынок на Херсонщине, бронетехнику почти не применяют. Кроме того, в середине ноября 2023 года в ВСУ впервые подтвердили, что украинские воины закрепились на плацдармах на левом берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области.

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