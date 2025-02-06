Наибольшая доля поражений (49%) приходится на FPV-дроны.

В январе 66% российской техники было выведено из строя именно в результате работы ударных беспилотников различных типов, это на 7% больше целей, чем в декабре. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский после совещания по развитию беспилотных систем и РЭБ по итогам первого месяца 2025 года.

По его словам, это один из наших постоянных приоритетов, без которого невозможна победа в современной технологической войне. Динамично развивающееся направление.

"Передовая очерчена позициями пехоты. Но наращивание и умелое применение беспилотников позволяет держать врага на расстоянии от наших окопов и уничтожать его дистанционно. А значит - сохранять жизнь и здоровье пехотинцев", - отметил главком.

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Во время совещания, как сообщил Сырский, он отметил необходимость усовершенствовать взаимодействие подразделений БпС с общевойсковыми частями, а также заслушал отчеты о результатах деятельности бригад и батальонов беспилотных систем.

"Так, в январе 66% российской техники было выведено из строя именно в результате работы ударных БпЛА различных типов. Всего за отчетный месяц наши дроны поразили или уничтожили на 7% больше целей, чем в декабре. Наибольшая доля поражений (49%) приходится на FPV-дроны. Лидеры по данному направлению - подразделения БпС 46-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад", - отметил он.

Кроме того, по словам Сырского, на завершающем этапе находится разработка Концепции применения отдельной бригады беспилотных систем СБпС ВС Украины и некоторые другие оргмоменты по развитию Сил беспилотных систем.

"Отдельное внимание обратил на доклад J2 (нашей разведки) по формированию противником нового рода войск - войск беспилотных систем ВС РФ. Мы знаем о замыслах противника и его конкретных планах, предусматривающих до 2030 года 210 тысяч военнослужащих войск БВС в 277 воинских частях и подразделениях. Но в этой войне инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит нам. Враг признает высокую эффективность боевого применения подразделений БВС ВС Украины, не стоит на месте, перенимает наш передовой опыт, масштабирует свою работу. Перед нами стоят соответствующие задачи, в том числе и асимметричные. Будем развиваться, совершенствоваться, масштабировать достижения на направлении БпС. Однако действовать не только числом, но и умением", - резюмировал он.

Уничтожение российских оккупантов на фронте

Как сообщал УНИАН, украинские военные 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады с помощью БпЛА за несколько секунд уничтожили 11 российских оккупантов, которые вылезли из "одинокого" БТР-82, пытаясь наступать на Покровском направлении.

"11 российских пехотинцев, которые находились внутри, наверное, не знали, что дроны ждут прямо над ними. Они не знали, что, выпрыгивая из машины, у них оставались считанные секунды жизни", - написало Forbes.

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