Российские штурмовики после высадки из БТР-82 продержались всего несколько секунд перед смертью.

Украинские военные 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады с помощью БПЛА за несколько секунд уничтожили 11 российских оккупантов, которые вылезли из "одинокого" БТР-82, пытаясь наступать на Покровском направлении.

"11 российских пехотинцев, находившихся внутри, наверняка не знали, что дроны ждут прямо над ними. Они не знали, что, выпрыгивая из машины, у них оставались считаные секунды жизни", - пишет Forbes.

Эта небольшая, плохо поддержанная и обречённая атака отражает более широкие тенденции на тысячекилометровой линии фронта, говорится в материале. Атаки могут длиться всего несколько минут, прежде чем большинство или все штурмовики оказываются убитыми или ранеными.

Многие российские новобранцы погибают в течение нескольких дней после прибытия на передовую, сообщает СМИ.

"Парень, 18 лет, [пробыл] 20 минут на фронте. К нему подлетел [FPV-дрон] с тротиловой шашкой – и всё. Они превращают [тебя] в пыль мгновенно", — рассказал один российский перебежчик журналистам. Он также подчеркнул, что на одного российского оккупанта приходится около 5 украинских БПЛА.

И при этом говорится, что преимущество Украины в беспилотниках не означает, что она выигрывает войну. Но, возможно, оно мешает ей не проиграть, поскольку Россия продолжает мобилизовать всё больше солдат и отправлять их в бой с всё меньшей поддержкой. Тем, кому повезло, достаются остающиеся бронемашины. Тем, кому не повезло, приходится ехать в компактных легковушках — или идти пешком, отмечают журналисты.

Кроме того, существует информация, что многие новобранцы живут всего неделю после подписания контракта.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что разведка Южной Кореи подтвердила отвод сил КНДР с фронта. "С середины января не было никаких признаков того, что северокорейские войска, развернутые в российской Курской области, участвуют в боевых действиях", - заявили разведчики. Предполагается, что это произошло из-за огромных потерь.

Кроме того, россияне могут начать новое большое наступление. "Не является большой тайной, что россияне готовятся к будущим длительным наступательным действиям весной. Следовательно, это может быть определенной паузой перед новым этапом активных действий", - отметил он.

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