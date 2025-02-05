Местные жители сообщают о "прилете" в районе аэродрома.

Российский город Приморско-Ахтарск находится под атакой БПЛА. Местные жители заявляют о "прилете" в районе аэродрома.

Приморско-Ахтарские телеграм-каналы пишут, что над Краснодарским краем РФ продолжается сбитие БПЛА. Отмечалось, что происходит "массированный налет" дронов.

"Из 35 БПЛА, которые летели на Крым, по меньшей мере 22 пошли на Краснодарский край", – говорится в сообщении.

Глава Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края Максим Бондаренко также подтвердил, что там работает ПВО.

В сети уже публикуют кадры из Приморско-Ахтарска, на которых слышен пролет дронов, а также виден дым.

Подробностей о последствиях атаки пока нет.

Атаки по России: другие новости

Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с ВСУ и другими составляющими Сил обороны в ночь на 5 февраля поразили нефтеперерабатывающий завод "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что произошло попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются.

В Генштабе также добавили, что этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и задействован в поставках бензинов и дизеля для российской оккупационной армии.

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