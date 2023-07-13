Военное руководство РФ прекрасно понимает, что не сможет их удержать, потому не дает туда технику.

В военном руководстве России понимают, что не смогут удержать Херсонское и Запорожское направления, потому и не направляют туда необходимое вооружение.

Об этом в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Роман Свитан, комментируя новость об отстранении командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майора Ивана Попова, который озвучил руководству проблемы на фронте.

"Херсонское и Запорожское направления сейчас для россиян чемодан без ручки – нести тяжело, а бросить жалко. Невозможно реально удержать их, можно задержать движение наступающей украинской армии минными полями, пятью, десятью или пятнадцатью системами обороны. Но реально удержать эти два направления нельзя, потому туда никто ничего давать не будет. Потому что когда они начнут бежать, они с собой это железо не заберут и бросят, это будет очередной наш "ленд-лиз", - сказал он.

По его словам, в Генштабе Российской Федерации прекрасно понимают, к чему все идет, потому снабжают эти направления по остаточному принципу.

"Они не удержат Запорожское и Херсонское направления, и этим летом мы выйдем на Азовское побережье", - резюмировал он.

Ситуация на южном направлении

Подразделения в составе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа оккупантов воюют на Запорожской направлении, возле населенных пунктов Орехов, Работино, Вербовое, Пятихатки.

На днях украинские силы нанесли прямой удар по гостинице в Бердянске на оккупированной части Запорожской области, в результате чего был ликвидирован заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков, который лично руководил армией на западе Запорожской области.

В сети появилась информация о том, что командующий 58-й общевойсковой армией Иван Попов озвучил проблему дефицита боеприпасов и других средств ведения войны, а также предлагал провести ротацию российских подразделений на первой линии фронта. После этого его отстранили от должности.

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