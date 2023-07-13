Сейчас запасы имеющихся ракет в Пентагоне, которые может президент изымать, являются значительными, заявил Валерий Рябых.

Учитывая запасы Пентагона, США могут отправить в Украину сотни ракет АТАСМЅ.

Как рассказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо, в США никто категорически не отказывал Киеву в просьбе предоставить ракеты АТАСМЅ.

"Никто не исключает передачи, в частности Байден сделал заявление, намекающее на возможность предоставления подобных средств. Сейчас запасы имеющихся ракет в Пентагоне, которые может президент изымать, являются значительными. Даже если брать возможность передачи нескольких до десяти процентов - количество ракет может исчисляться в сотнях", - считает Рябых.

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ATACMS для Украины: что известно

Украина неоднократно обращалась к Соединенным Штатам с просьбой передать на вооружение ВСУ эти ракеты, однако Вашингтон отказывал.

В начале лета стало известно, что в Конгресс внесли резолюцию с призывом передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Считается, что их не передают из опасений, что украинцы могут использовать их для ударов по территории РФ.

Напомним, Великобритания уже передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow, а Франция обещает поставить ракеты SCALP.

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