Эффективность контрнаступления украинских сил может стать одним из факторов, который ускорит начало переворота в России, полагает советник главы ОП.

Контрнаступление ВСУ сейчас находится на первом этапе.

На этом этапе наносится максимальный ущерб, в частности, вражеской логистике, рассказал советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, эффективность контрнаступательных действий Украины может стать одним из факторов, который ускорит начало переворота в РФ.

"…понимаю ту задачу, которую они (украинские воины - Ред.) выполняют на первом этапе, а первый этап - это накопительный этап. Это формирующий накопительный этап. Когда ты собственно наносиш максимальный ущерб российским оборонительным сооружениям, инженерным конструкциям… и так далее", - поделился он.

Советник главы ОП добавил, что постепенно вот это давление увеличивается, "вгрызаясь в оборону".

Новости Украины о контрнаступлении - что сегодня стоит прочитать

Начало украинского контрнаступления Владимир Зеленский подтвердил 10 июня. По сведения Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованным вечером 12 июля, наши защитники и защитницы продолжают наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Кроме того, украинские воины продвинулись вперед на Бахмутском направлении.

РФ на нашей земле понесла серьезные потери. Общие потери врага на 12 июля 2023 года составляют приблизительно 235530 оккупантов. Кроме того, ликвидировано много вражеской техники, в том числе 4090 танков.

По мнению журналиста-расследователя Христо Грозева, Украина способна до конца текущего года победить РФ.

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