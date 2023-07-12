Вернутся в РФ разве в черных мешках: ВСУ мощно обновили статистику потерь врага / фото t.me/landforcesofukraine

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов в войне против Украины. 

Как говорится в сводке, за минувшие сутки ликвидировано 510 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ на украинской земле уничтожено 235530 россиян.

Потери вражеской техники по состоянию на утро 12 июля составили: 

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  • танков ‒ 4090 (+1 за минувшие сутки);
  • боевых бронированных машин ‒ 7990 (+7);
  • артиллерийских систем – 4402 (+17);
  • РСЗО – 674 (+2);
  • средств ПВО – 415 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6978 (+12);
  • специальной техники ‒ 647 (+7);
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 310;
  • крылатых ракет – 1271;
  • кораблей / катеров – 18.

Напомним, также этой ночью в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток" было уничтожено 11 дронов-камикадзе "Shahed-136/131". 

Ситуация на фронте - это надо знать 

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 29 боевых столкновений с врагом. "Горячо" было на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где враг сосредотачивает основные усилия. Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Бахмута, есть определенные успехи.

Украинские силы наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на отвоеванных рубежах. 

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