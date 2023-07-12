Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов в войне против Украины.
Как говорится в сводке, за минувшие сутки ликвидировано 510 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ на украинской земле уничтожено 235530 россиян.
Потери вражеской техники по состоянию на утро 12 июля составили:
- танков ‒ 4090 (+1 за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин ‒ 7990 (+7);
- артиллерийских систем – 4402 (+17);
- РСЗО – 674 (+2);
- средств ПВО – 415 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33);
- автомобильной техники и автоцистерн – 6978 (+12);
- специальной техники ‒ 647 (+7);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 310;
- крылатых ракет – 1271;
- кораблей / катеров – 18.
Напомним, также этой ночью в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток" было уничтожено 11 дронов-камикадзе "Shahed-136/131".
Ситуация на фронте - это надо знать
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 29 боевых столкновений с врагом. "Горячо" было на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где враг сосредотачивает основные усилия. Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Бахмута, есть определенные успехи.
Украинские силы наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на отвоеванных рубежах.