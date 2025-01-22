В ГСЧС отметили, что в результате атаки дронов пострадала жилая инфраструктура.

Вчера поздно вечером оккупанты атаковали ударными дронами Николаев. Удар пришелся на жилую многоэтажку, в результате чего пострадал один человек ранен.

"Среди пострадавших в результате атаки - 74-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу, и мужчина с острой реакцией на стресс. Ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался", - говорится в сообщении ГСЧС.

Также отмечается, что частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже спасатели ликвидировали. Из дома эвакуировали 200 человек, но в настоящее время все вернулись в свои дома.

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Кроме этого, взрывная волна повредила оконное остекление в 4 многоквартирных и 1 частном жилом доме. Кроме того, спасатели потушили пожар камыша на площади 1 тыс. кв. м. Повреждены двери и окна в лодочном кооперативе. Есть повреждения в частном доме, админздании, уничтожен автомобиль. Ликвидировано возгорание мусора и сухой травы на площади 100 кв.м.

"Сейчас все пожары ликвидированы. Развернут пункт экстренной психологической помощи, где работают психологи ГСЧС и полиции", подытожили в ГСЧС.

Атака на Николаев: что известно

Вечером 21 января российские оккупанты массированно атаковали Николаев дронами-камикадзе типа Shahed. В 22:38 Командование Воздушных сил ВСУ сообщило в Telegram-канале, что в направлении города летят российские беспилотные летательные аппараты. Местные жители сообщили, что в Николаеве прозвучала серия взрывов.

Впоследствии начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что враг запустил по городу 7 ударных дронов, в результате чего повреждены многоквартирные дома, в городе возникли пожары.

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