В Пентагоне отметили, что их появление "совсем меняет дело" и открывает новые возможности для ВСУ.

США подарили Украине промышленные 3D-принтеры, на которых прямо на поле боя можно печатать запасные части оборудования, которые могут выйти из строя или потребовать обслуживания.

Об этом сообщил помощник министра обороны США по закупкам и содержанию Уильям ЛаПланте, передает CNN. В Пентагоне уточнили, что обучение пользованию этими механизмами украинские военные закончили на прошлой неделе. "Американские чиновники помогают ВСУ ремонтировать удаленно - жизненно важная стратегия, учитывая, что присутствие США в Украине ограничивается посольством в Киеве", - отметил чиновник.

"В августе мы привезли в Украину промышленные 3D-принтеры, а в начале сентября закончилось обучение военных по обращению с этим принтером", - прокомментировал ЛаПлант.

Он отметил, что "речь идет о принтере размером с грузовик". Их появление "совсем меняет дело" и открывает новые возможности для ВСУ. Теперь военные смогут быстро ремонтировать грузовики, ракетные системы и другое западное вооружение или оборудование.

Использование 3D-печати в Украине

В июле стало известно, что во Львове строят первую в Европе школу с помощью 3D-печати. При помощи принтера возводят новый корпус школы, которая уже действует, но стала тесной для детей. В новом помещении будут учиться 100 учеников младших классов.

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