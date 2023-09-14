Он отметил, что нужно думать о "более широкой картине и стратегии" и дать Украине больше ресурсов для ускорения завершения войны.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины в 2017-2019 годах Курт Уокер заявил, что дело не в том, сколько стоит день войны, а в том, какой будет цена, если Украина проиграет.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос о том, как долго Запад может финансово поддерживать Украину в войне. Дипломат отметил, что этот вопрос неправильный и дело не в средствах.

"Это вопрос, который все время задают в США и в западных столицах. И я продолжаю говорить людям в США и других странах, что это неправильный вопрос. Дело не в том, сколько стоит день войны. Дело в том, какова цена, если Украина проиграет? Какую цену заплатят украинцы? Какова цена для наших союзников по НАТО, которые сейчас и сами могут подвергнуться нападению?" – сказал Волкер.

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По его мнению, тогда партнерам Украины придется реагировать активнее, чем это происходит сейчас. По словам дипломата, следует думать о "более широкой картине и стратегии" и предоставить Украине больше ресурсов для ускорения завершения войны.

"Какова цена, если это побудит Китай пойти вперед и атаковать Тайвань, потому что они думают, что у нас нет решимости или денег? А это гораздо более дорогое предложение. Поэтому мы не должны думать о том, знаете ли, какова цена каждого дня. Нам следует подумать о более широкой картине и стратегии, о том, что будет дороже и какой результат нам нужен, и как мы его достигнем наиболее эффективно. А самым эффективным, что можно сделать, было бы быстро дать Украине столько ресурсов, сколько мы можем, потому что это ускорит завершение конфликта", – отметил Волкер.

Сколько Украина тратит на войну

В начале августа премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на то, чтобы давать отпор российским оккупантам и поддерживать Вооруженные силы, Украина тратит около 2 триллионов гривень в год.

Глава правительства отметил, что это больше, чем доходная часть бюджета в мирное время (она составляла 1,3 триллиона гривень). Он подчеркнул, что сейчас государство держится благодаря финансовой поддержке партнеров, а также за счет грантов и кредитов.

В начале сентября тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что день войны с Россией стоит Украине 100 млн долларов, и крупнейшим потребителем этих средств является украинская армия. По словам Резникова, в условиях военного положения страна нуждается в финансовом содержании в целом.

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