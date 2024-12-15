Оккупанты могут пойти на такой шаг из-за значительных потерь личного состава.

Россияне могут привлечь солдат из Северной Кореи к боям на востоке Украины. Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, россияне уже привлекают солдат Северной Кореи к боям в сводных подразделениях. В то же время, пока Силы обороны не располагают информацией о привлечении военных КНДР к боевым действиям на востоке Украины.

"Не исключено, что вскоре из-за больших потерь именно на восточных направлениях возможно также применение представителей Северной Кореи на наших участках фронта, которые вместе с российскими солдатами будут участвовать в боевых действиях. Однако наши защитники готовы к их встрече, и так же, как российских оккупантов, их будут уничтожать", - подчеркнул Волошин.

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Северокорейские военные на войне против Украины

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что есть данные о том, что Россия начала применять заметное количество солдат из Северной Кореи в штурмах. По его словам, россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях пока только в районах Курской области, однако, уже есть информация, что северокорейцев начнут применять и на других участках фронта.

В разведке заявили, что северокорейские солдаты воюют в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ и уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного бойцами Сил обороны.

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