Отмечается, что опасности использования БПЛА с зажигательной смесью включают риск возникновения неконтролируемых пожаров.

Украинские военные начали использовать так называемые дроны-"драконы", распыляющие термитную смесь над лесными массивами, где скрываются российские войска.

Как пишет Defense News, эксперты полагают, что использование такого оружия имеет двойную цель: оно служит как дешевый способ обнаружить вражеские позиции и вызвать страх среди вторгшихся войск.

"Основное применение этих термитных FPV-дронов - уничтожение древесного и листового покрова, который российские войска используют для укрытия в лесных массивах. И, во-вторых, вероятно, они предназначены в качестве психологического оружия", - отметил старший научный сотрудник Королевского института оборонных исследований в Лондоне Джастин Бронк. Видео дня

Как добавил постоянный научный сотрудник Центра анализа европейской политики США Федерико Борсари, высокие температуры смеси могут повредить или уничтожить тайники с боеприпасами:

"Их можно использовать для определенных целей, для которых взрывные эффекты не являются подходящими".

Оба эксперта заявили, что FPV-дроны подходят для доставки горящей смеси на низкой скорости из-за их низкой стоимости и точной маневренности. Опасности использования БПЛА с зажигательной смесью включают риск возникновения неконтролируемых пожаров.

По словам экспертов, использование термитных боеприпасов не запрещено. Согласно Женевским конвенциям, военным преступлением является преднамеренное нацеливание зажигательного оружия на гражданские районы.

Напомним, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что украинские БПЛА уже могут поражать военные объекты России на расстоянии до 1800 километров:

"Военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, содрогаются от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери".

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