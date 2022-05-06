Зафиксировано почти 2,7 тыс. появлений российских боевых самолетов в украинском небе.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия использовала против Украины уже более 2 тысяч ракет за время полномасштабной войны.

Об этом он сказал в своем обращении к народам Украины и Великобритании, выступая на благотворительном вечере Brave Ukraine.

"Всего за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2 тысячи 14 ракет. Зафиксировано 2 тысячи 682 появления российских боевых самолетов в нашем небе", - отметил Зеленский.

Он добавил, что на сегодня российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения, в частности больницы, родильные дома и амбулатории.

"Во временно оккупированных районах Украины на востоке и на юге просто катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам. Не хватает даже самых простых препаратов", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину из Беларуси по украинской территории была запущена как минимум 631 ракета.

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