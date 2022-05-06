Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия использовала против Украины уже более 2 тысяч ракет за время полномасштабной войны.
Об этом он сказал в своем обращении к народам Украины и Великобритании, выступая на благотворительном вечере Brave Ukraine.
"Всего за время этой войны российская армия использовала против Украины уже 2 тысячи 14 ракет. Зафиксировано 2 тысячи 682 появления российских боевых самолетов в нашем небе", - отметил Зеленский.
Он добавил, что на сегодня российские войска уничтожили или повредили уже почти 400 учреждений здравоохранения, в частности больницы, родильные дома и амбулатории.
"Во временно оккупированных районах Украины на востоке и на юге просто катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам. Не хватает даже самых простых препаратов", - подчеркнул президент.
Как сообщал УНИАН, со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину из Беларуси по украинской территории была запущена как минимум 631 ракета.