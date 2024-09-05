Два беспилотника вернулись в Россию, один - в Беларусь, 15 - локально потеряны на территории Украины

В ночь на 5 сентября враг атаковал Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 78-ю ударными беспилотниками типа "Shahed". Как сообщили Воздушные силы ВСУ, районы пусков беспилотников - Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск.

Отмечается, что к отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БпЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один - в Беларусь. 15 - локально потеряны на территории Украины (вероятно под влиянием средств РЭБ), информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

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В Воздушных силах также проинформировали, что противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.

Атаки РФ на Украину

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска утром 4 сентября нанесли очередную ракетно-дроновую атаку на наше государство. Среди целей оказался город Львов. Пострадало более 50 зданий в центре города, погибли семь человек, ранены 64 человека.

3 сентября российские захватнические войска нанесли двумя баллистическими ракетами удар по учебному заведению в Полтаве. Количество жертв в результате российской атаки по Полтаве - 51 человек. Еще более 200 человек получили ранения.

Сегодня, 5 сентября, была очередная длительная массированная атака российских ударных дронов. Под угрозой воздушного удара находились практически все южные, северные, восточные, центральные и часть западных областей Украины, в том числе и Киев.

В столице воздушная тревога продолжалась более девяти часов. В течение всего этого времени российские дроны, предварительно вроде Shahed, пытались атаковать город. На этот раз на Киев они заходили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из вражеских БПЛА своей цели не достиг. Все беспилотники, которые угрожали столице, были обезврежены.

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