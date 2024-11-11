В частности, поражено 34 артиллерийских систем и 40 боевых бронированных машин.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 тысячу 770 российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 ноября 2024 года ориентировочно составляют уже около 710 тысяч 660 человек.

Также уничтожено много военной техники оккупантов, в частности:

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танков - 9253 (+4) единицы,

боевых бронированных машин - 18766 (+40),

артиллерийских систем - 20314 (+34),

реактивных систем залпового огня - 1245,

средств ПВО - 996,

самолетов - 369,

вертолетов - 329,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18676 (+57),

крылатых ракет - 2636 (+2),

кораблей/катеров - 28,

подводных лодок - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 28802 (+119),

специальной техники - 3620 (+16)

Война в Украине - новости

По данным телеканала CNN, в ближайшие дни Россия планирует начать новое наступление на позиции Вооруженных сил Украины в Курской области большой группировкой из десятков тысяч военных, среди которых есть и северокорейцы.

Также ВСУ активно противостоят российским захватчикам в Донецкой области. Как сообщал военный эксперт Александр Мусиенко, украинские силы проводят активную оборону и улучшают тактическое положение.

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