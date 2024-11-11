Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 тысячу 770 российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 ноября 2024 года ориентировочно составляют уже около 710 тысяч 660 человек.
Также уничтожено много военной техники оккупантов, в частности:
- танков - 9253 (+4) единицы,
- боевых бронированных машин - 18766 (+40),
- артиллерийских систем - 20314 (+34),
- реактивных систем залпового огня - 1245,
- средств ПВО - 996,
- самолетов - 369,
- вертолетов - 329,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18676 (+57),
- крылатых ракет - 2636 (+2),
- кораблей/катеров - 28,
- подводных лодок - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28802 (+119),
- специальной техники - 3620 (+16)
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По данным телеканала CNN, в ближайшие дни Россия планирует начать новое наступление на позиции Вооруженных сил Украины в Курской области большой группировкой из десятков тысяч военных, среди которых есть и северокорейцы.
Также ВСУ активно противостоят российским захватчикам в Донецкой области. Как сообщал военный эксперт Александр Мусиенко, украинские силы проводят активную оборону и улучшают тактическое положение.