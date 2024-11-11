Россия планирует наступать на позиции Вооруженных сил Украины в Курской области большой группировкой из десятков тысяч военных, среди которых есть и северокорейцы.
Как рассказал CNN анонимный американский чиновник, новое наступление может начаться уже в ближайшие дни. Один из украинских командиров говорит, что войска КНДР участвуют в боевых действиях на Курщине, а также в оборонительных операциях в Белгородской области и на оккупированных территориях Украины:
"В основном задачи определены как второй эшелон обороны. В Курской области - это непосредственные боевые действия. Эти группы будут непосредственно задействованы в боевых действиях в ближайшей перспективе на территории Украины".
Военнослужащий добавил, что среди личного состава иностранных войск есть специалисты-артиллеристы и снайперы. Их участие в обороне позволяет оккупантам задействовать своих солдат в наступлении в других местах фронта. В конце концов они сами будут использованы в непосредственных боевых действиях.
"В военном плане это три полнокровные бригады. Представьте себе, что сейчас враг снимает 10 000 солдат со второй линии обороны, ставит туда солдат из Северной Кореи и отправляет эти три бригады в одно из мест, где ведутся активные боевые действия. Три полнокровные бригады - это значительный ресурс? Да, это значительный ресурс", - сказал Федоренко.