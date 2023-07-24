Учитывается тот нюанс, что все, что не будет попадать в порт будет перелетать, в частности в историческую часть Одессы.

Сейчас разворачивается и совершенствуется система ПВО вокруг портовой инфраструктуры, поскольку враг концентрирует свои удары именно туда. Так, в ночь на 24 июля россияне били по портам на Дунае.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сейчас российские оккупанты перенесли свои удары на портовую инфраструктуру, поэтому там концентрируются системы ПВО. По ее словам, порты строились в мирные времена и государство не планировало воевать, поэтому не было необходимости выносить такие стратегические объекты далеко за пределы крупных городов.

"Если говорить об Одессе, то порт, фактически, расположен в самом сердце города. И особенность географическая такова, что все, что будет лететь в порт и не будет попадать в нем, то будет дальше перелетать, в частности, в историческую часть Одессы. И это учитывается при размещении ПВО, которая перенастраивается, переориентируется", - сообщила Гуменюк в эфире телемарафона.

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При этом добавила, что надо понимать, что враг сознательно использует те виды вооружения, благодаря которым он "может рассчитывать на результат", потому что не все ракеты, и это не тайна, на сегодня Силы обороны могут сбивать.

"Нам нужны те современные комплексы ПВО, которые смогут защитить максимально, в принципе, и интересы всего мира, потому что полноценное функционирование портовой инфраструктуры Одесского региона предполагает заинтересованность целого мира", - добавила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг".

По ее словам, нам нужны такие современные средства, которые смогут реагировать и на баллистические ракеты, и на звуковые ракеты, которыми фактически, являются "Оникс", в частности, системы Patriot.

Российские ракеты "Оникс" - что известно

Спикер воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что не все средства, которые сегодня противник применяет, нам доступны для сбития, в частности, речь идет о ракеты Х-22 - это практически крылатая ракета, но атакует она по баллистической траектории. Он рассказал, ракета Х-22, которую РФ применила для обстрела Одессы, считается чрезвычайно скоростной, поэтому нужно "больше средств, чтобы именно этим ракетам противостоять".

Игнат сообщил, что это наиболее разрушительные и наиболее неточные ракеты, которые имеет враг, потому что допустимая погрешность этой ракеты при попадании в цель 600 метров. Он подчеркнул, что это не останавливает российских оккупантов и они этими ракетами бьют по городам.

Также речь идет и о ракетах "Оникс" - это ракета берегового ракетного комплекса" Бастион", которая предназначена для уничтожения кораблей и плавсредств. Она имеет низкую траекторию полета, поэтому ее трудно сбить над водной поверхностью. Игнат рассказывал, что этими ракетами Россия атакует не часто, но ее применяет враг при атаках береговых линий Одесской области и других регионов.

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