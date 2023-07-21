Они были применены по территории южнее областного центра.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что предварительно, днем российскими оккупантами по Одесской области было выпущено до четырех ракет "Оникс".

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о дневном обстреле российскими оккупантами территории Украины.

"Работает тактическая авиация врага. Наша авиация тоже проводит работу. Наносит удары оккупантам", - отметил Игнат.

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Он также напомнил, что ночью произошла атака на аграрный сектор. Игнат подчеркнул, что происходит уже третья атака ракетами "Оникс".

"Противник нанес по меньшей мере, с 10 часов, по состоянию на сейчас, по предварительной информации: до четырех ракет П-800 "Оникс" было применено по Одесской области. Где-то южнее областного центра", - сообщил спикер ПС.

Он напомнил, что эти ракеты летят низко и быстро, поэтому их трудно обнаруживать и сбивать.

Также на вопрос о угрозах России признавать враждебными целями все корабли, направляющиеся в украинские порты, и зеркального ответа Министерства обороны Украины относительно кораблей, направляющихся в оккупированные украинские порты, Игнат отметил, что в целом этот вопрос не к нему, а к высшему руководству.

"Но скажу так, что практика умиротворения российских самолетов или приводнения, или опускания их на дно уже есть. Поэтому есть, пожалуй, инструменты, есть средства, которыми можно это делать", - сказал он.

Ракетная атака по Одесской области

Как сообщал УНИАН, Россия уже несколько суток подряд продолжает терроризировать Одесскую область. Да, этой ночью оккупанты попали в терминалы с зерном одного из аграрных предприятий. На этот раз страна-агрессор атаковала ракетами типа "Калибр", среди ночи выведя на дежурство ракетоноситель.

Кроме того, сегодня враг нанес ракетного удара по важному объекту инфраструктуры в Одесской области.

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