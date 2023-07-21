Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что предварительно, днем российскими оккупантами по Одесской области было выпущено до четырех ракет "Оникс".
Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о дневном обстреле российскими оккупантами территории Украины.
"Работает тактическая авиация врага. Наша авиация тоже проводит работу. Наносит удары оккупантам", - отметил Игнат.
Он также напомнил, что ночью произошла атака на аграрный сектор. Игнат подчеркнул, что происходит уже третья атака ракетами "Оникс".
"Противник нанес по меньшей мере, с 10 часов, по состоянию на сейчас, по предварительной информации: до четырех ракет П-800 "Оникс" было применено по Одесской области. Где-то южнее областного центра", - сообщил спикер ПС.
Он напомнил, что эти ракеты летят низко и быстро, поэтому их трудно обнаруживать и сбивать.
Также на вопрос о угрозах России признавать враждебными целями все корабли, направляющиеся в украинские порты, и зеркального ответа Министерства обороны Украины относительно кораблей, направляющихся в оккупированные украинские порты, Игнат отметил, что в целом этот вопрос не к нему, а к высшему руководству.
"Но скажу так, что практика умиротворения российских самолетов или приводнения, или опускания их на дно уже есть. Поэтому есть, пожалуй, инструменты, есть средства, которыми можно это делать", - сказал он.
Ракетная атака по Одесской области
Как сообщал УНИАН, Россия уже несколько суток подряд продолжает терроризировать Одесскую область. Да, этой ночью оккупанты попали в терминалы с зерном одного из аграрных предприятий. На этот раз страна-агрессор атаковала ракетами типа "Калибр", среди ночи выведя на дежурство ракетоноситель.
Кроме того, сегодня враг нанес ракетного удара по важному объекту инфраструктуры в Одесской области.