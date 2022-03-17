Войска РФ несут такие потери в Украине, которых не было в Сирии, не было в Чечне, не было у советских войск в Афганистане, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оккупантов "идти домой" и сложить оружие, чтобы получить шанс выжить.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Оккупанты, идите домой. Такая возможность еще есть, есть у каждого солдата, заброшенного на территорию нашей страны. У каждого, кто еще не погиб, не ранен, кто еще не взят в плен", - отметил президент.

Он подчеркнул, что российские войска терпят такие потери в Украине, которых не было в Сирии, не было в Чечне, не было у советских войск в Афганистане.

"Если ваша война, война против украинского народа будет продолжаться еще, то мамы России потеряют еще больше детей, чем в Афганской и Чеченской войнах вместе взятых. Зачем вам это нужно?", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что каждый российский солдат, который сложит оружие, получит шанс, шанс выжить.

"Я обращаюсь специально к ним, к срочникам, которых бросили в котел этой войны, чужой войны. И к остальным российским солдатам, у которых еще работает инстинкт самосохранения: сложите оружие, так лучше, чем погибнуть на поле боя. На нашей земле", - резюмировал он.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что его приоритеты насчет переговоров с Россией насчет войны в Украине таковы - завершение противостояния, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Напомним, российские войска вторглись в Украину рано утром 24 февраля. В начале войны враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Херсон и Мариуполь.

По официальным сведениям, только в одном Мариуполе по состоянию на 14 марта число жертв превысило 2 300 человек.

Украинская армия дает отпор врагу. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что по состоянию на 16 марта в нашем государстве уничтожены около 13 800 оккупантов.

Между украинской и российской сторонами прошло несколько раундов переговоров, но пока не были достигнуты договоренности о прекращении огня.

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