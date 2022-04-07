Российское командование принимает меры по подготовке Херсона к обороне.

Российское командование готовится к обороне Херсона и следующий вариант - к его оставлению, но это еще не значит, что Херсон сдадут.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Российское командование принимает меры по подготовке Херсона к обороне и следующий вариант - оставление, но это не значит, что оно собирается сдавать. Само наличие таких мер, то, что российская сторона рассматривает такой сценарий, показывает, что она не исключает освобождения Херсона украинскими войсками", - сказал он.

Также он выразил уверенность, что после событий в Буче и Гостомеле все международные политики понимают, что путинский режим - угроза всему миру. Политики, которые поддерживают Россию, не имеют шанса на будущее.

"Если бы не Путин, то давно был бы технологический уклад, давно бы уже не было войн кровавых, ни в Сирии, ни в Африке, ни во многих городах. Или по крайней мере меньшие по масштабу. Если бы не Путин, Россия была бы демократическим государством, или несколькими государствами, которые бы нормально интегрировались в открытый мир, в открытое общество. Единственная гиря, которая висит на человечестве, - это путинский режим. Понадобилась Буча и Гостомель, чтобы западные политики после холодной войны начали снова становиться историческими деятелями", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинская армия выбила оккупантов из населенного пункта Осокоровка Нововоронцовского района Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: