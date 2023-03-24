Российские захватчики не прекращают штурм Бахмута. Украинские защитники отбили более 80 атак противника.
"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили на них более 80 атак противника", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Между тем на Бахмутском направлении враг не прекращал штурм Бахмута.
"Именно в районе этого города произошло больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки... В целом, от таких преступных действий оккупантов пострадало более 15 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
"Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории Республики Беларусь. Тем не менее, формирований наступательных группировок не отмечено. В то же время, противник продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг обстрелял из минометов и ствольной артидерии более 20 районов населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.
Тем временем на Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток противник враг обстрелял из артиллерии районы 5-ти населенных пунктов Харьковской области, 6-ти населенных пунктов - на Луганщине, а также районы 3-х населенных пунктов Донецкой области.
Тем временем на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись, в частности, Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка, Орловка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим, осуществлял интенсивные обстрелы, в частности, Ольговского, Малиновки, Красного, Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Новоандреевки, Степного и Каменского Запорожской области; Красного Маяка, Берислава, Львовского, Новотягинки, Антоновки и города Херсон.
Ситуация в Украине по состоянию на 24 марта - что известно
В ночь на пьяницу, 24 марта, в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотниками.
Около 00:48 "Суспільне" сообщило о звуках взрывов в Сумском районе.
Позже председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что оккупанты в ночь на 24 марта ударили дронами-камикадзе по городу, зафиксирован "прилет".