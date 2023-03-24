Тем временем защитники Украины отбили более 80 вражеских атак.

Российские захватчики не прекращают штурм Бахмута. Украинские защитники отбили более 80 атак противника.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отразили на них более 80 атак противника", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Между тем на Бахмутском направлении враг не прекращал штурм Бахмута.

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"Именно в районе этого города произошло больше всего боевых столкновений на указанном направлении за прошедшие сутки... В целом, от таких преступных действий оккупантов пострадало более 15 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

"Российская Федерация продолжает сохранять военное присутствие на территории Республики Беларусь. Тем не менее, формирований наступательных группировок не отмечено. В то же время, противник продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг обстрелял из минометов и ствольной артидерии более 20 районов населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

Тем временем на Купянском и Лиманском направлениях в течение предыдущих суток противник враг обстрелял из артиллерии районы 5-ти населенных пунктов Харьковской области, 6-ти населенных пунктов - на Луганщине, а также районы 3-х населенных пунктов Донецкой области.

Тем временем на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись, в частности, Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Каменка, Авдеевка, Нетайлово, Ласточкино, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка, Орловка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим, осуществлял интенсивные обстрелы, в частности, Ольговского, Малиновки, Красного, Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Новоандреевки, Степного и Каменского Запорожской области; Красного Маяка, Берислава, Львовского, Новотягинки, Антоновки и города Херсон.

Ситуация в Украине по состоянию на 24 марта - что известно

В ночь на пьяницу, 24 марта, в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотниками.

Около 00:48 "Суспільне" сообщило о звуках взрывов в Сумском районе.

Позже председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что оккупанты в ночь на 24 марта ударили дронами-камикадзе по городу, зафиксирован "прилет".

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