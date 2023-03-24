Россияне снова использовали иранские беспилотники-камикадзе против мирного города.

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 24 марта, ударили иранскими дронами-камикадзе "Шахед" по Кривому Рогу. В городе зафиксировали "прилет".

Отмечается, что в городе объявил воздушную тревогу из-за угрозы атаки. По словам главы совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, в городе есть попадание дрона.

"Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети", - подчеркнул глава военной администрации Кривого Рога в своем Telegram-канале.

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Ночная атака России на Украину - что известно

В ночь на пяницу, 24 марта, в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки беспилотниками со стороны армии Российской Федерации. При этом глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать тревогу.

Ночью "покраснели" Киев, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская области, а также временно оккупированный полуостров Крым.

Около 00:48 журналисты издания "Суспильне" сообщили о звуках, похожих на взрывы, в Сумском районе.

Отбой тревоги начали давать по областям Украины примерно в 01:30, спустя чуть больше часа.

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