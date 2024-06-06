Официальной информации по этому поводу пока нет.

Российские оккупационные войска имеют успехи на востоке Украины. Об этом сообщает проект DeepState.

"Враг оккупировал Ивановку (Харьковской области, – ред.)", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что официальной информации об этом пока нет. Ранее DeepState опубликовал видео уничтожения российской БМП с десантом к северу от Ивановки, которая пыталась штурмовать позиции украинских защитников.

"Поражение произошло вчера, но впоследствии кацапы пробовали повторить попытки атак. Одна "беха" пыталась ночью и еще три утром, но они были успешно уничтожены бойцами Сил обороны. Как минимум, было ликвидировано 9 свинособак, еще один 300", – говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Генеральный штаб ВСУ в сводке о ситуации на фронте по состоянию на 19:00 сообщал, что с начала суток на передовой произошло 69 боевых столкновений с противником.

На Харьковском направлении в течение дня враг применил 20 КАБов с территории РФ. Под бомбардировку попали районы Волчанска, Нескучного и Белого Колодезя. Штурмовых действий врага по состоянию на тот момент не отмечено.

Одним из самых горячих направлений на фронте пока остается Покровское. В то же время на Лиманском враг за сегодня потерял убитыми и ранеными 55 человек. Украинские защитники повредили по одной единице автотранспорта и ББМ. В целом враг пытался атаковать на этом направлении девять раз.

Силы обороны продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери на всей линии фронта.

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