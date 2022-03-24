В городском совете призывают мир спасти сотни тысяч людей в Мариуполе.

В Мариуполе все больше смертей от голода.

Об этом в Telegram сообщает Мариупольский городской совет.

"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды немного есть". Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь. Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. А все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной. Потому что оккупантов интересуют не люди и их судьбы. А лишь пропагандистская картинка с принудительным вывозом населения на территорию России", - говорится в обращении горсовета.

В нем сказано, что в условиях, когда централизованная массовая эвакуация невозможна, есть сотни и тысячи вдохновенных примеров взаимопомощи. Выражают благодарность волонтерам и неравнодушным людям, которые ежедневно помогают вывозить мариупольцев из зоны активных боевых действий. Выражают благодарность всем городам Украины и мира, которые принимают к себе переселенцев из Мариуполя.

"Но сейчас мы подошли к пределу. Когда нужны в десять раз более жесткие санкции, закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия. Что угодно! Чтобы спасти сотни тысяч людей в Мариуполе. Спасти из ада и бесконечного круга издевательств. Спасти все остальные города нашей страны от страшной участи Мариуполя. Мы умоляем о помощи!", - призывает Мариупольский горсовет.

Напомним, в Мариуполе российские войска уничтожили здание Художественного музея имени Архипа Куинджи, где хранились оригиналы картин всемирно известных мастеров.

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