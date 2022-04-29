США заметили некоторые свидетельства улучшения способности РФ сочетать воздушные и наземные операции, а также ее способности пополнять запасы сил на местах.

На фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину оккупант изменил тактику наступления и начал учитывать свои предыдущие ошибки.

Об этом сообщает СNN.

По словам высокопоставленного представителя НАТО, теперь Россия разместила элементы управления и контроля вблизи своей границы с восточными областями Украины.

"Атаки несколько лучше скоординированы, но ведутся небольшими формированиями. Подразделения размером с роту при поддержке вертолетов", — отметил представитель министерства обороны Европы.

Как пишет издание, по оценкам официальных лиц США и НАТО, российские силы добились определенного прогресса в наступлении на востоке Украины.

По оценкам американских чиновников, США заметили некоторые свидетельства улучшения способности РФ сочетать воздушные и наземные операции, а также ее способности пополнять запасы сил на местах.

Как отмечают в Минобороны США, продвижение российских войск идет "медленно и неравномерно".

В США считают, что российская армия пытается извлечь уроки из ошибок, которые она совершила ранее, когда у колонн танков и бронетехники закончились продовольствие и топливо.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

26 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что ВСУ начали переводить на вооружение НАТО и стандарты Альянса.

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