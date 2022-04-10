Оценка была сделана на основе свежих спутниковых снимков.

Российские войска могут провести крупное наступление из Изюма на Днепр, так как город считается стратегической целью.

Как передает портал The New York Times, такой оценкой поделились военные аналитики из США.

Она была сделана на основе спутниковых снимков, которые показали движение сотен машин через село Большой Бурлук на юге Украины в сторону Изюма. На изображениях зафиксировали колонну оккупантов протяженностью 8 миль (или 12,8 км). Предполагалось, что она двинется к Харькову.

"Мы уже много дней говорим о том, как важен для них Изюм, потому что он находится почти в центре Донбасса, к западу от него", — заявили военные США.

В то же время высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что аналитики американской разведки видели, как российские войска в Изюме и его окрестностях готовились продвигаться на юг и юго-восток.

Напомним, согласно последним данным Генштаба ВСУ, за Изюм ведутся жесткие бои. Оккупанты на оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников в районе города.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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