Продолжается сорок шестые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

После провальной попытки захватить Киев оккупанты изменили свои планы. Теперь они бросают все усилия для проведения наступательной операции на востоке Украины. В частности, существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00.

Сейчас враг пытается финализировать подготовку к наступлению на Востоке Украины. Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-технического обеспечения войск противника.

Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей

В то же время, оккупанты пытаются восстановить свое положение в Херсонской области. В частности, предположительно войска врага попытаются занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка.

Ситуация на всех операционных направлениях

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не отмечается.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать город Харьков. Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку вероятных направлений дальнейших действий.

"Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков", – отметили в Генштабе.

В то же время оккупанты имеют ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это нехватка запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и поставок материально-технических средств.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредоточивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Кроме того, оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь.

"С целью усиления системы противовоздушной обороны на Донецком направлении оккупанты осуществили перемещение дивизиона зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь" до района города Таганрог Ростовской области", – сообщили в Генштабе.

Для восстановления потерь Вооруженных сил России осуществляется перемещение на территорию Украины дополнительного вооружения и военной техники из Южного военного округа.

"Ожидаются попытки противника имеющимся составом войск прорвать нашу оборону и осуществить продвижение к районам населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово", – отмечается в сообщении.

На временно занятых территориях оккупационные войска продолжают мероприятия по ограничению прав и свобод граждан Украины. Продолжают ограбления и убийства гражданских жителей.

Ранее мы делились видео, на котором украинские военные разбили огромную колонну оккупантов возле Изюма. Также предлагаем насладиться кадрами, как на Харьковщине ВСУ сбили британской ракетой Starstreak российский БПЛА.

Россияне платят своей жизнью за вторжение в мирную Украину. По состоянию на 10 апреля, украинские бойцы превратили в удобрение уже около 19,3 тысячи оккупантов.

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