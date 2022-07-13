По их данным, сейчас российские войска остаются на оперативной паузе от активных боевых действий в Украине.

Наступления русских оккупантов к северу от Славянска, к востоку от Северска и штурм к северу от Харькова были совершенно безуспешными.

Такое мнение обнародовали аналитики Института изучения войны (ISW).

По их данным, сейчас российские войска остаются на оперативной паузе от активных боевых действий в Украине.

"Они (армия РФ - УНИАН) продолжают перегруппировку, отдых, переоборудование и восстановление. Однако продолжают бомбардировать критические районы, чтобы создать условия для будущих наземных наступательных действий. А также проводят ограниченные атаки", - отметили эксперты.

Как писал УНИАН, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан 11 июля сообщил, что Иран в ближайшее время предоставит России "до нескольких сотен БПЛА" и будет учить российских военных пользоваться ими. Вероятно, по данным ISW, это улучшит российскую воздушную разведку и точность косвенного огня в Украине.

Кроме того, российские войска совершили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северу от Славянска и к востоку от Северска. Захватчики продолжили авиационные и артиллерийские удары в районе Бахмута и Авдеевки и провели несколько неудачных наземных штурмов на север от Харькова, подчеркнули в ISW.

"Оккупанты вероятно, осуществили атаку под чужим флагом на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Энергодаре. Также российские и украинские источники сообщали, что 10 июля в Херсоне в результате украинских ударов были убиты несколько российских офицеров. Вместе с тем украинские войска продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов на Южном направлении", - отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются удержать позиции на южном направлении, наступательных действий не совершали.

По данным ISW, оккупационные войска РФ сталкиваются с учащением дезертирства и неповиновения среди личного состава. Укрепить административный контроль над оккупированными территориями россиянам мешает движение сопротивления. Украинские партизаны удачно "охотятся" на коллаборантов и оккупантов.

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