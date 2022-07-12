Русские войска пытаются удержать позиции на южном направлении, наступательных действий не предпринимали.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Вместе с тем оккупанты 11 июля продолжали наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по всей линии соприкосновения на юге.
Аналитики цитируют советника главы Херсонской ОВА Хланя, что русские готовятся к городским боям, если ВСУ все же достигнут Херсона.
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После захвата Лисичанска и тяжелых боев за Северодонецк оккупанты взяли якобы "оперативную паузу".
Российские войска хотят установить окончательный контроль над Луганской областью и окружить ВСУ в Донецкой области. Однако, как отметил глава Луганской ОВА, сейчас попытки "дожать" регион у противника безуспешные.
В то же время враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам украинских городов. Тогда как ВСУ в течение последних нескольких дней атаковали, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, около 30 целей - складов с боеприпасами оккупантов на востоке и юге.
По состоянию на 11 июля в боях с ВСУ уничтожено уже 37 400 оккупантов и тысячи единиц техники.
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