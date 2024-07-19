Военный эксперт и экс-капитан ВМС Украины Павел Лакийчук отметил, что трасса Покровск - Константиновка - Часов Яр обеспечивает логистику для ВСУ.
По его словам, россияне суются, и опасность создается на нескольких направлениях.
"Видим приближение российских передовых отрядов к трассе Покровск - Константиновка - Часов Яр. До трассы остается всего 7-8 километров, а эта трасса является нашей основной логистической цепью, которая связывает Торецкую группировку войск с тылами", - пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".
Эксперт утверждает, что трасса Покровск - Константиновка - Часов Яр обеспечивает ВСУ боеприпасами, людьми и техникой. Также это эвакуация раненых.
"В значительной степени все завязано на эту трассу. Россияне понимают, что ее перерезание будет иметь большое влияние на дальнейшие боевые действия", - добавил Лакийчук.
Война в Украине - ситуация на фронте
Основное пополнение российской армии на Харьковском направлении фронта в Украине сейчас происходит за счет стрелковых батальонов, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.
"Это просто пехота, которой время от времени ставят штурмовые задачи, - отметил он. - Например, подразделению передают батальон пехотинцев и по очереди волнами отправляют на штурмовые задачи. Главное - добежать до определенных позиций хоть кому-то, и сидеть там пока еще кто-то не прибежит".